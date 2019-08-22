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Авто розлетілися по дорозі: в Кривому Розі сталася серйозна ДТП. Фото

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 21 серпня зіткнулися Chevrolet і Skoda.

ДТП сталася на об'їзній дорозі близько 17:00. Про це повідомляє Перший Криворізький (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі відбулася серйозна ДТП

У Кривому Розі відбулася серйозна ДТП

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Відомо, що водій Chevrolet здійснював поворот, в той час як автомобіль Skoda мчав на великій швидкості з боку автовокзалу. Останній пригальмував, проте уникнути зіткнення не вдалося.

В результаті зіткнення постраждав пасажир Skoda.

На місці події працювали патрульні і слідчий.

У Кривому Розі зіткнулися Chevrolet і Skoda

У Кривому Розі зіткнулися Chevrolet і Skoda

перший Криворізький

У Кривому Розі зіткнулися Chevrolet і Skoda

У Кривому Розі зіткнулися Chevrolet і Skoda

перший Криворізький

У Кривому Розі зіткнулися Chevrolet і Skoda

У Кривому Розі зіткнулися Chevrolet і Skoda

перший Криворізький

У Кривому Розі зіткнулися Chevrolet і Skoda

У Кривому Розі зіткнулися Chevrolet і Skoda

перший Криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі мопедист потрапив під авто. 20 серпня водій мопеда потрапив під "Москвич". Він не впорався з керуванням під час обгону.

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Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП поліція
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