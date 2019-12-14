Авто розкидало по проспекту: в Дніпрі сталася масштабна ДТП. Фото

У Дніпрі 14 грудня на перетині Запорізького шосе і проспекту Богдана Хмельницького сталася масова ДТП.

На місці події утворилася значна пробка. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталася масштабна ДТП інформатор

Попередньо, всі чотири машини рухалися в бік проспекту Хмельницького в крайньому лівому ряду. Перші три автомобілі зіткнулися за принципом "доміно": Audi на повній швидкості влетів у Volkswagen, який в свою чергу протаранив Renault.

У Дніпрі сталася масштабна ДТП Інформатор

У Дніпрі сталася масштабна ДТП Інформатор

У Дніпрі сталася масштабна ДТП Інформатор

В результаті інциденту автомобілі розкидало по проїжджій частині. Незабаром за кілька метрів зіткнулися ще два автомобілі. Для проїзду вільна лише одна смуга.

На даний момент на місці аварії працюють кілька екіпажів патрульної поліції. Водіям рекомендують утриматися від проїзду по проспекту.

У Дніпрі сталася масштабна ДТП Інформатор

У Дніпрі сталася масштабна ДТП Інформатор

У Дніпрі сталася масштабна ДТП Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася страшна ДТП з пішоходом. Намагаючись наздогнати маршрутку, чоловік вискочив на проїжджу частину і потрапив під колеса Mercedes.

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