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10 лютого • оновлено в 18:54
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Карина Бондаренко

Авто розкидало по дорозі: в Дніпрі сталася жорстка ДТП. Фото і відео

1.5т
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У понеділок, 10 лютого, в Дніпрі сталася ДТП на Набережній Заводській. На перехресті в районі "Макдональдса" зіткнулися Kia і BMW.

Від удару автомобілі розкидало по дорозі. Позашляховик повернув з вулиці Юрія Кондратюка і врізався в легковик, коли той їхав прямо по набережній, повідомляє Дніпро оперативний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП на набережній в Дніпрі

ДТП на набережній в Дніпрі

49000.com.ua

В результаті зіткнення у Kia повністю зім'яло капот. Водій отримав легкі травми і відмовився від госпіталізації. Друге авто майже не постраждало. На місці події працювала патрульна поліція.

ДТП на набережній в Дніпрі

ДТП на набережній в Дніпрі

49000.com.ua

ДТП на набережній в Дніпрі

ДТП на набережній в Дніпрі

49000.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 9 лютого на Слобожанському проспекті сталася пожежа в житловому будинку, відомому як "Пентагон".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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