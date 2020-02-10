Авто розкидало по дорозі: в Дніпрі сталася жорстка ДТП. Фото і відео

У понеділок, 10 лютого, в Дніпрі сталася ДТП на Набережній Заводській. На перехресті в районі "Макдональдса" зіткнулися Kia і BMW.

Від удару автомобілі розкидало по дорозі. Позашляховик повернув з вулиці Юрія Кондратюка і врізався в легковик, коли той їхав прямо по набережній, повідомляє Дніпро оперативний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП на набережній в Дніпрі 49000.com.ua

В результаті зіткнення у Kia повністю зім'яло капот. Водій отримав легкі травми і відмовився від госпіталізації. Друге авто майже не постраждало. На місці події працювала патрульна поліція.

ДТП на набережній в Дніпрі 49000.com.ua

ДТП на набережній в Дніпрі 49000.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 9 лютого на Слобожанському проспекті сталася пожежа в житловому будинку, відомому як "Пентагон".

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