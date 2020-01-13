Авто розбите вщент: в Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

У Дніпрі 12 січня на вулиці Журналістів близько 20:00 перекинувся автомобіль Lexus.

Аварію спровокували погодні умови. Про це повідомляє Інформатор.

Як виявилося, причиною того, що сталося, послужила ожеледь. На слизькій дорозі водій Lexus не впорався з керуванням над транспортним засобом, в результаті чого легковик перекинувся на дах.

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом інформатор

Спотворений автомобіль за лічені хвилини повернули у вихідне положення патрульні і очевидець. Водієві авто пощастило відбутися лише легким переляком.

На даний момент комунальники обробили небезпечну ділянку дороги, однак ризик повторення подібного інциденту зберігається.

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом інформатор

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом інформатор

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському 10 січня на вулиці Нікопольській автомобіль ВАЗ-2109 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої серйозно постраждав його водій. На високій швидкості легковик розбився об стовп. Однією з версій правоохоронців є самогубство.

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