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13 січня • оновлено в 08:37
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Аліна Рашевська

Авто розбите вщент: в Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

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У Дніпрі 12 січня на вулиці Журналістів близько 20:00 перекинувся автомобіль Lexus.

Аварію спровокували погодні умови. Про це повідомляє Інформатор.

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Як виявилося, причиною того, що сталося, послужила ожеледь. На слизькій дорозі водій Lexus не впорався з керуванням над транспортним засобом, в результаті чого легковик перекинувся на дах.

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

інформатор

Спотворений автомобіль за лічені хвилини повернули у вихідне положення патрульні і очевидець. Водієві авто пощастило відбутися лише легким переляком.

На даний момент комунальники обробили небезпечну ділянку дороги, однак ризик повторення подібного інциденту зберігається.

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

інформатор

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

інформатор

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

У Дніпрі через ожеледицю сталася ДТП з переворотом

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському 10 січня на вулиці Нікопольській автомобіль ВАЗ-2109 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої серйозно постраждав його водій. На високій швидкості легковик розбився об стовп. Однією з версій правоохоронців є самогубство.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія
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