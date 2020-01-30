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30 січня • оновлено в 16:18
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Аліна Рашевська

Авто розбите вщент: слизька дорога спровокувала серйозну ДТП в Кривому Розі

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У четвер, 30 січня, в Кривому Розі Дніпропетровської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW.

Водій легковика не впорався з керуванням і врізався в дерево. Попередньо, причиною аварії могли послужити несприятливі погодні умови, повідомляє Перший криворізький.

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ДТП трапилася в Тернівському районі міста на ділянці між зупинками громадського транспорту "Інтернат" і "Шахта Гвардійська". За попередньою інформацією, водій іномарки не впорався з керуванням через слизьку дорогу.

Слизька дорога спровокувала серйозну ДТП в Кривому Розі

Слизька дорога спровокувала серйозну ДТП в Кривому Розі

Колаж

В результаті зіткнення постраждав водій BMW. Чоловіка з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Всі обставини події з'ясовували правоохоронці.

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

перший криворізький

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

перший криворізький

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

перший криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 січня в Дніпрі на перетині проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика зіткнулися ВАЗ і Chevrolet. В результаті аварії постраждав водій першого авто, також в машині знаходився пасажир з маленькою дитиною.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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