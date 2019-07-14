Авто перевернулося в повітрі: через ДТП у Дніпрі постраждали діти. Фото

У Дніпрі в результаті зіткнення Daewoo і Changhe Ideal останнє авто перевернулося в повітрі, в результаті чого постраждали діти, які знаходилися в салоні.

Аварія сталася близько 10:10 14 липня на перетині Запорізького шосе і вулиці Панікахи, передає Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, автомобілі зіткнулися коли Changhe Ideal їхав по Запорізькому шосе, а Daewoo повертав з боку житлового масиву Сокіл.

На місце дорожньо-транспортної пригоди прибули кілька екіпажів патрульної поліції і бригад швидкої допомоги.

В результаті удару машина з дітьми перекинулась

Changhe Ideal рухався по Запорізькому шосе

Постраждалі через ДТП діти госпіталізовані

На місці ДТП працює поліція

12-річна дівчинка і 7-річний хлопчик, які знаходилися в салоні одного з авто, госпіталізовані.

Молодша дитина постраждала сильніше, у неї попередньо діагностовано гематома голови і розбита губа, а у дівчинки пошкоджені плече і стегно.

Також постраждали двоє чоловіків. У водія Changhe Ideal, батька дітей, діагностований забій коліна, а також потрібно накласти кілька швів на обличчя і вуха. Водій Daewoo госпіталізований з травмою ребра.

Водій Daewoo також госпталізірований

Місце події

Рух на ділянці ускладнений

На місці події працюють співробітники поліції, рух транспорту на цій ділянці ускладнений.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що що 13 липня, на трасі Запоріжжя-Донецьк зіткнулися дві вантажівки.

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