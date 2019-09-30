Авто перетворилося на купу металу: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Під Південним мостом у Дніпрі Renault влетів у стовп через несправність рульової колонки.
Аварія сталася 30 вересня близько 10:00. За словами очевидців, водій вирушив у лікарню для обстеження, повідомляє Інформатор.
У Дніпрі сталося ДТП
Інформатор
Попередньо відомо, що автомобіль рухався по набережній з боку Південного мосту. Водій не впорався з керуванням і влетів в стовп через несправність машини.
Інформатор
Інформатор
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що керівник відділу карного розшуку Павлоградського відділу поліції скоїв лобове зіткнення з автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. У пригоді постраждали водій і два пасажири "Лада Калина".
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