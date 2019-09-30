Авто перетворилося на купу металу: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Під Південним мостом у Дніпрі Renault влетів у стовп через несправність рульової колонки.

Аварія сталася 30 вересня близько 10:00. За словами очевидців, водій вирушив у лікарню для обстеження, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталося ДТП Інформатор

Попередньо відомо, що автомобіль рухався по набережній з боку Південного мосту. Водій не впорався з керуванням і влетів в стовп через несправність машини.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівник відділу карного розшуку Павлоградського відділу поліції скоїв лобове зіткнення з автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. У пригоді постраждали водій і два пасажири "Лада Калина".

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