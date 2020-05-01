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3 травня • оновлено в 23:04
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Авіакатастрофа під Дніпром: стали відомі імена загиблих

24.5т
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У п'ятницю, 1 травня, під Дніпром розбився одномоторний літак Grumman. В результаті події загинули дві людини.

Машиною керував курсант Павло Кльомін. Його перший самостійний політ інструктував досвідчений льотчик Сергій Горшенін, розповів на своїй сторінці в Facebook очевидець трагедії, секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара.

"Так трапилося, що сьогодні загинули дві дуже хороші людини. Досвідчений пілот-інструктор Сергій Горшенін і людина, з якою ми разом вчилися і самостійно вилетіли в один деньПаша Кльомін", – поділився Санжара.

Авіакатастрофа під Дніпром

Авіакатастрофа під Дніпром

Причина падіння літака на даний момент залишається невідомою. Як зазначив Санжара, загиблі пілоти були справжніми професіоналами своєї справи.

"Павло літав краще за всіх з нас трьох, курсантів. Горшенін взагалі був легендарною постаттю. І переді мною лежить пачка сигарет, де рукою Паші Кльоміна написана дата його першого вильоту. І я знімав його цей перший самостійний політ. І його батько катав мене з моїм батьком на цьому літаку", – написав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром трапилася смертельна авіакатастрофа. Пілот і пасажир, які перебували на борту, загинули на місці події.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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