Авіакатастрофа під Дніпром: стали відомі імена загиблих

У п'ятницю, 1 травня, під Дніпром розбився одномоторний літак Grumman. В результаті події загинули дві людини.

Машиною керував курсант Павло Кльомін. Його перший самостійний політ інструктував досвідчений льотчик Сергій Горшенін, розповів на своїй сторінці в Facebook очевидець трагедії, секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара.

"Так трапилося, що сьогодні загинули дві дуже хороші людини. Досвідчений пілот-інструктор Сергій Горшенін і людина, з якою ми разом вчилися і самостійно вилетіли в один день – Паша Кльомін", – поділився Санжара.

Авіакатастрофа під Дніпром

Причина падіння літака на даний момент залишається невідомою. Як зазначив Санжара, загиблі пілоти були справжніми професіоналами своєї справи.

"Павло літав краще за всіх з нас трьох, курсантів. Горшенін взагалі був легендарною постаттю. І переді мною лежить пачка сигарет, де рукою Паші Кльоміна написана дата його першого вильоту. І я знімав його цей перший самостійний політ. І його батько катав мене з моїм батьком на цьому літаку", – написав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром трапилася смертельна авіакатастрофа. Пілот і пасажир, які перебували на борту, загинули на місці події.

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