Аварія з маршруткою під Дніпром: п'ятеро людей потрапили до реанімації

Події 11:00, 24.07.2020 Оновлено: 11:10, 24.07.2020

У четвер, 23 липня, близько 15:30 біля села Шульгівка Дніпропетровської області автобус із пасажирами злетів у кювет і перекинувся.

Стало відомо, як почувають себе постраждалі в аварії люди. Про це повідомляє "ТСН".

У міську лікарню Кам'янського з різними травмами потрапили 15 пасажирів маршрутки, що перевернулася. Медики оглянули потерпілих, двох із них із травмпункту відразу ж відпустили додому із синцями та подряпинами.

Решта 13 пасажирів перебувають під наглядом лікарів. Семеро з них зараз у відділенні політравми, одна людина – у відділенні хірургії.

П'ятеро пасажирів автобуса потрапили до реанімації, медики провели їм необхідні операції. Наразі один із пацієнтів у важкому стані, його під'єднали до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що всього в салоні транспортного засобу було близько 20 пасажирів. Аварія трапилася, коли маршрутка переїжджала через невеликий міст. Водій не впорався з керуванням, унаслідок чого машина злетіла в кювет. Після цього чоловік втік із місця ДТП.

"Зараз триває розшук цієї людини. Особу водія встановлено", – повідомила прессекретарка Національної поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині перекинувся трактор із підлітками, 16-річний хлопець загинув на місці.

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