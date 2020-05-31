Аварія з автоцистерною під Дніпром: 3-річна дитина вижила, батьки померли

Ігор Кравченко Події 13:49, 31.05.2020 Оновлено: 14:15, 31.05.2020

У суботу, 30 травня, біля села Придніпровське сталося лобове зіткнення автоцистерни DAF і автомобіля Opel.

Батьки 3-річного малюка, які постраждали в аварії з автоцистерною на трасі Дніпро – Нікополь, померли в лікарні, повідомляє "Інформатор".

Дитину доставили в реанімацію у важкому стані, за ніч його стабілізували, і вже готують до переведення у відділення травматології.

Батьки дитини, яка постраждала в ДТП, померли в лікарні
Інформатор

Батьки хлопчика померли. 33-річну жінку та її 31-річного чоловіка врятувати не вдалося. Жінка померла вранці. Стан чоловіка лікарі оцінювали, як стабільно важкий, але чоловіка врятувати не вдалося, і пізніше він також помер.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на трасі під Дніпром автомобіль протаранив автоцистерну. В результаті аварії постраждала сім'я з дитиною.

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