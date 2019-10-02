Атакував в під'їзді: в Дніпрі дитина стала жертвою грабіжника

У Дніпрі 1 жовтня невідомий напав на дитину і насильно відібрав у неї телефон.

Інцидент стався в під'їзді багатоквартирного будинку на проспекті Слобожанському. Про це повідомила мама постраждалого Ксенія Калашник в Facebook-спільноті "Райончик".

У Дніпрі невідомий обікрав дитини Событие

"Сьогодні після школи, приблизно о 15:20, один ушльопок зайшов за моєю дитиною в під'їзд (Слобожанський, 8/2) і з застосуванням грубої сили відібрав телефон. Був одягнений у синю жилетку, темні штани, зріст приблизно 170, на обличчі під лівим оком велика родимка", – розповіла Калашник.

На даний момент поліція займається пошуком злочинця. Як відзначили учасники спільноти в коментарях під публікацією, подібні випадки тут не в новинку.

У Дніпрі невідомий пограбував дитину Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі п'ятикласник "замінував" школу і вимагав гроші. Учень однієї зі шкіл Дніпра повідомив про замінування навчального закладу і зажадав 5 тис. гривень за те, щоб забрати вибухівку. З будівлі евакуювали 700 учнів та вчителів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал