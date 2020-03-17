Артистів Оперного театру у Дніпрі ізолювали з підозрою на коронавірус

Трупу Дніпропетровського академічного театру опери та балету, яка щойно повернулася з перерваних європейських гастролей, відправили на карантин. У трьох учасників колективу виявили підвищення температури.

Хворих доправили під нагляд медичних працівників Дніпровської міської клінічної лікарні № 21. На них чекає проходження тесту на коронавірус, повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Ще 45 людей перебувають на обсервації на території області. Їх помістили в санаторій "Золотий вік".

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"Зараз троє учасників трупи перебувають у міській клінічній лікарні №21. Чи у них звичайне ГРВІ, чи COVID-19 – визначить подальше спостереження та обстеження. Решта учасників колективу перебуває в обсервації, де медичні працівники спостерігатимуть за їхнім станом здоров'я протягом двох тижнів. Зараз усі почуваються добре і не мають симптомів хвороби", – зазначив директор департаменту охорони здоров'я ДніпроОДА Валерій Сердюк.

У швейцарську Женеву колектив Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхав 11 березня. На гастролі вирушили на двох автобусах. Всього – 44 артисти та працівники сцени і четверо водіїв. Проїхавши через Польщу і Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на нічліг у Франції. Через ситуацію з коронавірусом і закриттям кордону гастролі перервали.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ведуча Нового каналу і зірка соціальних мереж Леся Нікітюк створила авторську Instagram-маску з написом No panic, таким чином закликавши своїх фанатів не панікувати через пандемію коронавірусу і суворо дотримуватися карантину.

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