+39! У Дніпрі стався новий спалах заражень коронавірусом

Ігор Кравченко Події 14:35, 2.05.2020 Оновлено: 15:12, 2.05.2020

Станом на 2 травня в Дніпрі виявлено 39 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

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Нові випадки були виявлені мобільними медичними бригадами, повідомляє Департамент охорони здоров'я міськради Дніпра.

Більшість нових випадків зараження – контактні з зараженими при спалаху коронавірусу, що стався раніше в місті Першотравенськ.

У Дніпрі стався новий спалах заражень коронавірусів
medikom.ua

На даний момент в Дніпрі всього офіційно зареєстровано 142 особи з COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині різко збільшилася кількість заражених коронавірусом. За останню добу зафіксовано 72 нових випадків зараження.

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