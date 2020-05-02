+39! У Дніпрі стався новий спалах заражень коронавірусом

Станом на 2 травня в Дніпрі виявлено 39 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
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Нові випадки були виявлені мобільними медичними бригадами, повідомляє Департамент охорони здоров'я міськради Дніпра.
Більшість нових випадків зараження – контактні з зараженими при спалаху коронавірусу, що стався раніше в місті Першотравенськ.
У Дніпрі стався новий спалах заражень коронавірусів
medikom.ua
На даний момент в Дніпрі всього офіційно зареєстровано 142 особи з COVID-19.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині різко збільшилася кількість заражених коронавірусом. За останню добу зафіксовано 72 нових випадків зараження.
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