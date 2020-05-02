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3 травня • оновлено в 23:04
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Ігор Кравченко

+39! У Дніпрі стався новий спалах заражень коронавірусом

2.2т
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Станом на 2 травня в Дніпрі виявлено 39 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

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Нові випадки були виявлені мобільними медичними бригадами, повідомляє Департамент охорони здоров'я міськради Дніпра.

Більшість нових випадків зараження – контактні з зараженими при спалаху коронавірусу, що стався раніше в місті Першотравенськ.

У Дніпрі стався новий спалах заражень коронавірусів

У Дніпрі стався новий спалах заражень коронавірусів

medikom.ua

На даний момент в Дніпрі всього офіційно зареєстровано 142 особи з COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині різко збільшилася кількість заражених коронавірусом. За останню добу зафіксовано 72 нових випадків зараження.

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Автор
Ігор Кравченко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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