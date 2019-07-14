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252 удари ножем: в Дніпрі чоловік убив власну матір

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У Дніпрі 24-річний чоловік убив свою матір, завдавши їй 252 удари ножем.

Злочин стався кілька днів тому в квартирі на вулиці Артеківській, повідомляє Інформатор.

252 удари ножем: в Дніпрі чоловік убив власну матір

mukachevo.net

За словами очевидців, між молодим чоловіком і його матір'ю сталася сварка, в ході якої він схопив ніж, вбіг у ванну і почав наносити удари жертві. Після цього злочинець кинув ніж і втік.

Жінка 1973 року народження загинула на місці.

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Наразі чоловік затриманий і перебуває під вартою. Йому вже повідомили про підозру по ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу і зараз тримають під вартою.

Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на пляжі Дніпра жорстко побили чоловіка і жінку.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро вбивство поліція
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