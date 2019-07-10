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12 обшуків і контрафакт на 1,6 млн гривень: правоохоронці припинили незаконну торгівлю в Кам'янському

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Правоохоронці провели 12 обшуків у Кам'янському, в ході яких виявили контрафактні підакцизні товари.

Загальна вартість вилучених сигарет і алкоголю становить понад 1,6 млн гривень. Про це сказано в повідомленні прес-служби Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області.

12 обшуків і контрафакт на 1,6 млн гривень: правоохоронці припинили незаконну торгівлю в Кам'янському

Оbozrevatel

"В результаті проведення 12 обшуків за місцями зберігання і збуту фальсифікованих підакцизних товарів, з незаконного обігу вилучено майже 50 тисяч пачок тютюнових виробів і 10 дал. фальсифікованих алкогольних напоїв на загальну суму 1,65 млн грн", - сказано в ньому.

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Відзначається, що в рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Мережа" і "Рубіж-2019" співробітники фіскальної служби виявили факти незаконної діяльності групи осіб, які протягом 2019 року масово збували підроблені сигарети.

Товари поширювалися через мережу кіосків у різних частинах Каменського, а також через інтернет.

Для зберігання фальсифікованих товарів порушники використовували гаражні бокси, розташовані в гаражних кооперативах міста.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в пляшках з пивом, вином і іншими спиртними напоями містяться токсичні речовини.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
підробка цигарки УКРІНФОРМ
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