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29 грудня • оновлено в 11:58
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4G під землею: в Дніпровському метро запустили швидкісний інтернет

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Один з трьох найбільших операторів мобільного зв'язку України запустив в тестовому режимі швидкісний мобільний інтернет на двох станціях Дніпровського метрополітену.

Мобільний оператор lifecell планує повністю покрити метрополітен Дніпра 3G / 4G зв'язком. Про це повідомила прес-служба lifecell.

Оператор забезпечив своїм абонентам доступ до 3G і 4G інтернету на станціях "Вокзальна" і "Метробудівників", а також на перегоні між ними.

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Наступною станцією, на якій планують забезпечити 3G / 4G зв'язок, стане станція "Металургів". Очікується, що швидкість мобільного інтернету в метро складе до 70 Мбіт / сек.

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