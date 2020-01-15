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15 січня • оновлено в 15:28
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"Як позбавляли ловеласа від болта?" З'явилося нове відео операції на пенісі в Запоріжжі

2.4т
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У мережі опублікували нове відео медичної операції, в ході якої чоловікові з Запоріжжя знімали гайку з статевого органу.

Запис виклали в телеграм-каналі "Це Запоріжжя" (щоб подивитися відео можна, доскролльте до кінця сторінки).

"Із слабкими нервами не дивитися! Як рятувальники Кобри позбавляли міського ловеласа від болта вірності", – йдеться в повідомленні.

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На опублікованих кадрах показано, як рятувальники за допомогою болгарки розпилювали гайку на пенісі. Щоб уникнути опіків рятувальники поливали водою місце розпилу.

Операція з видалення гайки

Операція з видалення гайки

Скріншот

Операція з видалення гайки

Операція з видалення гайки

Скріншот

Нагадаємо, що скандальний випадок стався в міській клінічній лікарні №5 Запоріжжя. Чоловік прийшов до лікарів, щоб рятувати свій статевий орган. Рятувальники і медики знімали гайку так само, як знімають кільце з опухле пальця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про дану пікантній ситуації в коментарі OBOZREVATEL розповів заступник начальника комунальної рятувальної служби "Кобра" Едуард Нехорошев.

Також в мережі з'явилося відео операції, в ході якої рятувальники і медики змогли зняти жителю Запоріжжя гайку з статевого органу.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
курйоз
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Во, вот это уровень обосревателя. А в политику лучше не лезьте.
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Хо Хол
Хо Хол
Когда xoxлу делать нечего - он гайки на xyй натягивает.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Ну не д.б.л? Когда коту делать нечего, он яйца лижет. Пошел бы хоть поработал, или бы уже в оос. Хоть погиб бы как герой. А так только повеситься после такого.
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