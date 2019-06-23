Використовував ковбасу: розкрито інтимний секрет Януковича

Екс-президент України Віктор Янукович використовував ковбасу з конини для підтримки потенції.

Як передає НТВ, про це розповів його радник Дмитро Видрін. За його словами, Янукович свято вірив у міф, що ця ковбаса підтримує чоловічу силу, і тому не уявляв без неї свого раціону.

"І ось ми сідаємо, столик накритий, на ньому ковбаса махан. Він дуже любить махан. Тому була ковбаска, коньячок", - розповів Видрін, відзначивши, що в якості закуски Янукович завжди надавав перевагу ковбасі замість сала.

За його словами, також Янукович любив перебільшувати свої досягнення різного характеру. Зокрема, політик хвалився, що нібито може підтягнутися на турніку близько 80 разів.

Віктор Янукович РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що Януковича, якого засуджено за державну зраду, викликали в Україну.

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