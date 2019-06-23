ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Курйози

Використовував ковбасу: розкрито інтимний секрет Януковича

26.4тЧитати матеріал російською

Екс-президент України Віктор Янукович використовував ковбасу з конини для підтримки потенції.

Як передає НТВ, про це розповів його радник Дмитро Видрін. За його словами, Янукович свято вірив у міф, що ця ковбаса підтримує чоловічу силу, і тому не уявляв без неї свого раціону.

"І ось ми сідаємо, столик накритий, на ньому ковбаса махан. Він дуже любить махан. Тому була ковбаска, коньячок", - розповів Видрін, відзначивши, що в якості закуски Янукович завжди надавав перевагу ковбасі замість сала.

Новини
Змова з Януковичем: Ющенко підтвердив допит у ГПУ

За його словами, також Янукович любив перебільшувати свої досягнення різного характеру. Зокрема, політик хвалився, що нібито може підтягнутися на турніку близько 80 разів.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що Януковича, якого засуджено за державну зраду, викликали в Україну.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Віктор Янукович
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
63
79
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
20
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махал Махалыч
Махал Махалыч
ПутЕн колбасу из конины привязывает на подошвы - так этот чмошный карлик выглядит выше!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Влезли в трусы террану)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Шмурдяк Тарас, ПРОВЕРИШ ЕГО ПОТЕНЦИЮ , ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО ---ОТСОС ПОРТОС И АРАМИС
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel