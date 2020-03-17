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18 березня • оновлено в 02:01
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"Ведомости" закрили метро у Львові

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Велике російське видання "Ведомости" опублікувало новину, у якій йшлося про закриття неіснуючого метро у Львові через коронавірус.

Відповідний скріншот опублікував український шоумен і телеведучий Сергій Притула, назвавши "ганьбою замовчування цього факту українською владою і журналістами" (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

У повідомленні видання говорилося, що "метро Києва, Харкова та Львова припинять роботу через поширення коронавірусу".

"Ведомости" закрили метро у Львові

"Ведомости" закрили метро у Львові

facebook.com/serhiyprytula

Пізніше з новини прибрали згадку про Львов.

Помилку вже виправили

Помилку вже виправили

"Якби не рускі "інформаційні" ресурси, то ми б, українці, так і не дізналися болючої правди! Питання до наших чесних політиків і непідкупних журналістів: чому про закриття львівського метро ми повинні дізнаватися від рускіх?! Чому замовчуються факти повного блокування Івано -Франківського порту?! Чому зупинена поромна переправа Волочиськ-Підволочиськ?! Хто візьме на себе відповідальність за перебої в діяльності Черкаського аеро-хаба?! Комусь має бути соромно зараз. Чи ви реально думали, що зможете прикрити коронавірусом свою некомпетентність? Ганьба!", – написав шоумен.

Реакція Сергія Притули

Реакція Сергія Притули

facebook.com/serhiyprytula

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почали масово поширювати фейки про те, що над Києвом вертольоти нібито будуть розпорошувати хімічні речовини для дезінфекції від коронавірусу. В СБУ вже відреагували на це.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Сергій Притула
Місце
Україна
Тег
метро
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Так ошибку исправили, в чём прикол?
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