У Запоріжжі ображена дружина вдягла чоловікові гайку на статевий орган: ексклюзивні деталі НП

У Запоріжжі чоловік потрапив до лікарні з гайкою на статевому члені – щоби врятувати дітородний орган, медикам довелося викликати рятувальників. Накрутила ж її туди, за словами місцевих ЗМІ, його дружина.

Про ситуацію в коментарі OBOZREVATEL розповів заступник начальника комунальної рятувальної служби "Кобра" Едуард Нехорошев (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зі своєю проблемою чоловік надійшов до Міської клінічної лікарні №5. Через гайку його статевий член опух і зняти деталь самостійно не вдавалося. За словами Нехорошева, чоловіка вже приготували до операції, збираючись хірургічним шляхом зняти опухлість. Однак потім все ж таки згадали про рятувальників із "Кобри" і викликали їх.

У Запоріжжі зняли гайку зі статевого члена чоловіка vesti.ua

"Його доправили в лікарню, вже верхня частина була опухла, збиралися хірургічним шляхом щось зменшувати, щоб зняти цю гайку. Вже там виголили, готували до операції. Ну, вчасно згадали про "Кобру", що вона там цим займається. Ну ми часто цим займаємося – то персні, то наручники, то ще щось. Викликали нас з приводу "зможемо-не зможемо". Змогли. Досвід із перснями є, тут в принципі та сама ситуація", – сказав Нехорошев.

Також заступник начальника "Кобри" розповів OBOZREVATEL як саме відбувався процес зняття гайки – за його словами, точно так само, як знімають перстень, що застряг на пальці.

У Запоріжжі зняли гайку зі статевого члена чоловіка vesti.ua

"Під розпилювану поверхню, між нею і тілом, підкладається металевий предмет – щуп або від ножівки по металу полотно. І зверху починаємо різати. Перепиляли з одного боку, перевернули, перепиляли з іншого боку, дві частини розняли і все. Людині врятували п*сюн, взагалі-то, дітородний орган", – поділився рятувальник.

Одне із запорізьких видань Z-city повідомляє, що чоловік нібито вдягнув гайку не сам, а в цьому йому "допомогла" дружина. Так вона його покарала за зраду.

У Запоріжжі зняли гайку зі статевого члена чоловіка vesti.ua

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