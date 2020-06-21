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Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Курйози
1,1 т.
Микола Тищенко

Микола Тищенко

Користувачі мережі бурхливо відреагували на новину про те, що "Слуга народу" Микола Тищенко не зміг відповісти на запитання, скільки народних депутатів працює в Раді.

Так, нардеп почав плутатися і спочатку сказав, що їх 200, а потім 405 і 425. Тищенко поскаржився на те, що у нього погана пам'ять, а депутати постійно "виходять і заходять". Користувачів Facebook насмішила відповідь депутата Верховної Ради України журналістці.

"Це нам не задавали, це ми не проходили – в Трускавці!" "Сподіваюся, це було найскладніше запитання?" "Навіщо таке складне питати", – пишуть під постом видання OBOZREVATEL у соціальній мережі Facebook.

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічниця Тищенка Мар'яна Михолап зганьбилася, заявивши, що у Верховній Раді 300 депутатів, а Леонід Кучма – перший президент України.

УкраїнаFacebookсоцмережіВерховна Рада УкраїниполітикаПартія Слуга народуМикола Тищенко
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