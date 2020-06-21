Користувачі мережі бурхливо відреагували на новину про те, що "Слуга народу" Микола Тищенко не зміг відповісти на запитання, скільки народних депутатів працює в Раді.

Так, нардеп почав плутатися і спочатку сказав, що їх 200, а потім 405 і 425. Тищенко поскаржився на те, що у нього погана пам'ять, а депутати постійно "виходять і заходять". Користувачів Facebook насмішила відповідь депутата Верховної Ради України журналістці.

"Це нам не задавали, це ми не проходили – в Трускавці!" "Сподіваюся, це було найскладніше запитання?" "Навіщо таке складне питати", – пишуть під постом видання OBOZREVATEL у соціальній мережі Facebook.

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Тищенко не знав, скільки нардепів у Раді: користувачів мережі розсмішила відповідь "слуги"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічниця Тищенка Мар'яна Михолап зганьбилася, заявивши, що у Верховній Раді 300 депутатів, а Леонід Кучма – перший президент України.