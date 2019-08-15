Раша Срака стала зіркою мережі: хто вона і що трапилося

У мережі викликала ажіотаж фейкова жартівлива новина про те, що словенська дзюдоїстка Раша Срака нібито стала новим надзвичайним і повноважним послом Словенії у Росії.

Першим цей вкид опублікувало російське сатиричне видання "Панорама". Більше того, автори тексту навіть придумали жартівливий коментар з приводу "призначення" спортсменки від імені вигаданого голови МЗС Словенії Душана Сральковича (насправді відомством керує Міро Церар).

Раша Срака ІА "Панорама"

"У Раші дуже вдале ім'я – англійською це слово перекладається як Росія. Крім того, у неї багато спільного з російськими політиками, що має допомогти налагодити їм тісний контакт. Нам відомо, що в Росії з великою повагою ставляться до колишніх спортсменів, нагороджуючи їх депутатськими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоїстка, і досягла успіхів в улюбленому виді спорту російського президента", – написали у фейковій новині.

Характерно, що сама жінка з таким ім'ям дійсно існує. Щоправда, повністю воно звучить як Раша Срака Вукович. Вона є чемпіонкою Європи 2003 року, неодноразовим призером чемпіонатів світу і Європи з дзюдо, де виступала за армію Словенії.

Раша Срака – словенська спортсменка Sportida

Раша Срака на змаганнях із дзюдо "24 канал"

Раша Срака представляла на змаганнях армію Словенії Вікіпедія

Також Раша Срака є переможцем Середземноморських ігор 2001 року, брала участь у літніх Олімпійських іграх 2004 року і в літніх Олімпійських іграх 2012 року.

Жартівлива новина про словенську спортсменку розсмішила користувачів мережі, і вони охоче взялися її коментувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі висміяли міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за фото, зроблене під час офіційного візиту до Киргизстану. На ньому киргизькі дівчата в кокошниках і російських костюмах вручають йому хліб і сіль.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!