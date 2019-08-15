Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Курйози

Раша Срака стала зіркою мережі: хто вона і що трапилося

3.5т Читати матеріал російською

У мережі викликала ажіотаж фейкова жартівлива новина про те, що словенська дзюдоїстка Раша Срака нібито стала новим надзвичайним і повноважним послом Словенії у Росії.

Першим цей вкид опублікувало російське сатиричне видання "Панорама". Більше того, автори тексту навіть придумали жартівливий коментар з приводу "призначення" спортсменки від імені вигаданого голови МЗС Словенії Душана Сральковича (насправді відомством керує Міро Церар).

Раша Срака

Раша Срака

ІА "Панорама"

"У Раші дуже вдале ім'я – англійською це слово перекладається як Росія. Крім того, у неї багато спільного з російськими політиками, що має допомогти налагодити їм тісний контакт. Нам відомо, що в Росії з великою повагою ставляться до колишніх спортсменів, нагороджуючи їх депутатськими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоїстка, і досягла успіхів в улюбленому виді спорту російського президента", – написали у фейковій новині.

Новини
''Будуар товариша Захарової'': помічницю Лаврова висміяли за фото у спортзалі

Характерно, що сама жінка з таким ім'ям дійсно існує. Щоправда, повністю воно звучить як Раша Срака Вукович. Вона є чемпіонкою Європи 2003 року, неодноразовим призером чемпіонатів світу і Європи з дзюдо, де виступала за армію Словенії.

Раша Срака – словенська спортсменка

Раша Срака – словенська спортсменка

Sportida

Раша Срака на змаганнях із дзюдо

Раша Срака на змаганнях із дзюдо

"24 канал"

Раша Срака представляла на змаганнях армію Словенії

Раша Срака представляла на змаганнях армію Словенії

Вікіпедія

Також Раша Срака є переможцем Середземноморських ігор 2001 року, брала участь у літніх Олімпійських іграх 2004 року і в літніх Олімпійських іграх 2012 року.

Жартівлива новина про словенську спортсменку розсмішила користувачів мережі, і вони охоче взялися її коментувати.

Раша Срака стала зіркою мережі: хто вона і що трапилося

Раша Срака стала зіркою мережі: хто вона і що трапилося

Раша Срака стала зіркою мережі: хто вона і що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі висміяли міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за фото, зроблене під час офіційного візиту до Киргизстану. На ньому киргизькі дівчата в кокошниках і російських костюмах вручають йому хліб і сіль.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Раша Срака
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
21
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Одна помойка пиарит другую помойку. Срачко и Сраконюк, тоже смешные фамилии.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
филипп филипыч
филипп филипыч
я уж стал переживать. наконец то перемога ))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...