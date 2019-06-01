"Путінська в*тниця улюблена": пропагандистці Кремля влаштували "гарячий" прийом в Європі

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва знову опинилася в епіцентрі глузувань після того, як у мережі показали відео гарячого прийому, який їй влаштували під час однієї з поїздок до Парижа у квітні 2019 року.
"О, улюблена в*тниця Путіна! Шавка!" – закричав, помітивши її, очевидець і почав знімати на камеру. Саме ці кадри потім і потрапили в мережу. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
На них чоловік всіляко ображає Скабєєву, але вона продовжує говорити по телефону.
Ольга Скабєєва в Парижі
Скріншот з відео
Користувачі також висміяли інцидент. "Попалася! Без оточення Росгвардіі!", "На це можна дивитися нескінченно", "Сенсація! У Парижі виявлено зливний бачок, що говорить! " – пишуть вони в коментарях.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика
"Зливний бачок" вітають в Паріже.🤣- Krychek (@ Krychek5) 1 червня 2019 р
Я це відео не бачив. Потрібно відправити його Скабеевой. pic.twitter.com/nzhej2yvv7
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли відпочинок Скабєєвої за кордоном. Її поїздка до Сербії викликала обурення.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".