"Придурки!" Путін не стримав емоцій на публіці

Президент РФ Володимир Путін назвав придурками тих, хто вважає, що Далекий Схід – це баласт, який вимагає грошей.

Так він відреагував на репліку голови Якутії Айсена Ніколаєва на засіданні Держради. Інцидент потрапив на відео (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Айсен Ніколаєв почав говорити, що "з високих трибун часом звучало, ніби Далекий Схід – це баласт, який вимагає тільки пільг і бюджетних вливань..."

На що Путін відповів: "Не знаю, які придурки так говорили. Я щось не вірю".

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками саміту G20 в японській Осаці оскандалився заявами щодо ЛГБТ-спільноти. Зокрема, він поскаржився, що Москву нібито "дістають" через закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх. Путін сказав, що людина повинна спочатку вирости, а потім вже вирішувати питання зі своєю сексуальною орієнтацією.

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