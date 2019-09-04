Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 15:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Придурки!" Путін не стримав емоцій на публіці

Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін назвав придурками тих, хто вважає, що Далекий Схід – це баласт, який вимагає грошей.

Так він відреагував на репліку голови Якутії Айсена Ніколаєва на засіданні Держради. Інцидент потрапив на відео (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Новини
Порєбрік News: Путін знову осоромився у соцмережах

Айсен Ніколаєв почав говорити, що "з високих трибун часом звучало, ніби Далекий Схід – це баласт, який вимагає тільки пільг і бюджетних вливань..."

На що Путін відповів: "Не знаю, які придурки так говорили. Я щось не вірю".

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками саміту G20 в японській Осаці оскандалився заявами щодо ЛГБТ-спільноти. Зокрема, він поскаржився, що Москву нібито "дістають" через закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх. Путін сказав, що людина повинна спочатку вирости, а потім вже вирішувати питання зі своєю сексуальною орієнтацією.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
4
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые учитесь как мыслить надо. а то только крысчане луган доны и дау нбаситы из ваших грязных ртов выливаются
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
филипп филипыч
филипп филипыч
пральна говорит. вон украина орала что крым баласт и результат на лицо)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel