Помста за окупацію: у продаж надійшли презервативи з Путіним

У Грузії компанія, яка займається виробництвом контрацептивів, випустила в продаж презервативи із зображенням глави Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив екс-заступник генпрокурора України та соратник колишнього глави Грузії Міхеїла Саакашвілі Давид Сакварелідзе в Facebook, поява цієї продукції було приурочена до десятої річниці російсько-грузинської війни.

"Грузинська компанія випустила презерватив із новою упаковкою в день окупації! Упевнений, продукт буде користуватися популярністю і в Україні", - написав Сакварелідзе.

За інформацією грузинських ЗМІ, виробник має намір змінювати дизайн презервативів із Путіним щомісяця.

Українські користувачі соцмережі посміялися над ідеєю грузинської компанії, проте припустили, що ця продукція негативно позначиться на сексуальному житті тих, хто вирішить нею скористатися.

"Тут питання потенції. Може не спрацювати", "На таку пику на упаковці гидко дивитися, не те, що користуватися", "Чекаємо початку продажів в Україні!" - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні мережу спантеличило фото з двійником Путіна.