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Ображена москвичка зняла труси прямо в метро: відео 18+

21.6т Читати матеріал російською

Російські ЗМІ опублікували в мережі відео, на якому пасажирка оголилася у московському метро.

Так, жінка задерла спідницю і зняла труси після того, як один з пасажирів відмовився поступитися їй місце. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому вона робила зауваження людям, які дивилися на неї і знімали те, що відбувається, на відео. У такому вигляді вона проїхала кілька станцій.

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Ображена москвичка зняла труси прямо в метро: відео 18+

Скріншот із відео

"Я звичайна вже 30 років. Надивитися все ніяк не можуть!" – кричала пасажирка.

Обережно! Відео містить відверті кадри і нецензурну лексику! 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Владивостоці, серед білого дня, дівчина зняла труси біля пам'ятника борцям за владу Рад.

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Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Santi Amonito
Santi Amonito
А что быд-ломасквичи не смогли уступить место расыяночке, что она трусы скинула и даже проехала несколько станций?...., - ничего удивительного, - это типичная педе-расея ху*ла.
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Santi Amonito
Santi Amonito
А что быд-ломасквичи не смогли уступить место расыяночке, что она трусы скинула и даже проехала несколько станций?...., - ничего удивительного, - это типичная педерасея ху*ла.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так тож та самая украйиночка, хотевшая кружевные трусики))) Она ж в Москву уехала учиться. Видать научилась)))
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Ященко Олег
Ященко Олег
Миценко Андрей, ну да, украиночка с расейским акцентом и жаргоном. Тебе кружевные трусы голову вскружили?
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Миценко Андрей, ты что свою жену не узнал "коренной" москвич?
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