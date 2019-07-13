Ображена москвичка зняла труси прямо в метро: відео 18+

Російські ЗМІ опублікували в мережі відео, на якому пасажирка оголилася у московському метро.

Так, жінка задерла спідницю і зняла труси після того, як один з пасажирів відмовився поступитися їй місце. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому вона робила зауваження людям, які дивилися на неї і знімали те, що відбувається, на відео. У такому вигляді вона проїхала кілька станцій.

Скріншот із відео

"Я звичайна вже 30 років. Надивитися все ніяк не можуть!" – кричала пасажирка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Владивостоці, серед білого дня, дівчина зняла труси біля пам'ятника борцям за владу Рад.

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