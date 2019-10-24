Махала руками, паперами: Мендель осоромилася за спиною Зеленського в Японії. Відео

Прессекретар президента України Юлія Мендель осоромилася під час інтерв'ю Володимира Зеленського одному з українських видань в Токіо.

Вона кілька разів визирала з-за стіни під час розмови і жестами давала зрозуміти, що розмову потрібно закінчувати. Конфуз потрапив на відео, яке опублікувало "Сегодня" в YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Незважаючи на те, що інтерв'ю тривало всього 12 хвилин, Мендель встигла кілька разів майнути на задньому фоні, вирізати прес-секретаря з кадрів не вдалося.

"За 11 хвилин інтерв'ю 4 рази ось ця людина виглянула з-за стіни в різні моменти, махала руками, якимись листами, жестами пояснювала, що, мовляв, все, вистачить. Ніколи так не робіть, будь ласка. Це найжахливіший приклад роботи преспрацівника з політиком. Непрофесійно. Жах просто", – звернула увагу на інцидент журналістка Олеся Медведєва на своїй сторінці в Facebook.

У мережі розкритикували Мендель за поведінку.

Мендель за спиною Зеленського Скріншот

Мендель за спиною Зеленського Скріншот

Мендель за спиною Зеленського Скріншот

Мендель за спиною Зеленського Скріншот

Мендель за спиною Зеленського Скріншот

Мендель за спиною Зеленського Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL :

27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

Прес-секретар відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

У мережі з'явилися відео та попередніх цієї нагоди інцидентів. Мендель кілька разів вела журналістів від Зеленського.

Про її агресії розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

В результаті журналісти звернулися до Зеленському із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

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