''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

У мережі обговорюють вірш із апокаліптичним сценарієм для терористів "Л/ДНР".
Опублікований на сторінці Facebook воїна ЗСУ Віктора Чередниченка вірш, розійшовся мережею і викликав шквал підтримки серед користувачів.
У творі агресора Володимира Путіна страчують у Гаазі, відтак у всьому світі настає спокій.
OBOZREVATEL наводить текст повністю мовою оригіналу. Увага! 18+
Я видел сон, чудесный сон:
В донецком морге был Кобзон,
Какой-то пи*ор в каске "Пресса”
и рядом с ним вся банда Беса.
Лежали бабушки с морковкой
И дети, что топтали флаг.
Лежали Гиви с Моторолой —
в момент любви их сплющил танк.
Раскинув скудными мозгами
Лежали кучкой казачки,
Захарченко лежал безногий,
и Гиркин, выкатив зрачки.
Горел Донецк — пылала вата.
Луганск спокойно догорал.
И рвы расстрельные бульдозер
Землей тихонько засыпал.
Московский кратер наполнялся
радиактивною водой,
Ху*ла повесили в Гааге –
И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!
Це прекрасно pic.twitter.com/vUwWzX9GAS— Фашик Донецький (@FashDonetsk) 22 жовтня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадали жорсткий вірш Орлуші про патріотів Росії.
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