МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

67.6тЧитати матеріал російською

У мережі обговорюють вірш із апокаліптичним сценарієм для терористів "Л/ДНР".

Опублікований на сторінці Facebook воїна ЗСУ Віктора Чередниченка вірш, розійшовся мережею і викликав шквал підтримки серед користувачів.

У творі агресора Володимира Путіна страчують у Гаазі, відтак у всьому світі настає спокій.

Новини
''Росіяни у нас стріляють!'' Мережу зворушив вірш жителя окупованого Донбасу

OBOZREVATEL наводить текст повністю мовою оригіналу. Увага! 18+

Я видел сон, чудесный сон:

В донецком морге был Кобзон,

Какой-то пи*ор в каске "Пресса”

и рядом с ним вся банда Беса.

Лежали бабушки с морковкой

И дети, что топтали флаг.

Лежали Гиви с Моторолой —

в момент любви их сплющил танк.

Раскинув скудными мозгами

Лежали кучкой казачки,

Захарченко лежал безногий,

и Гиркин, выкатив зрачки.

Горел Донецк — пылала вата.

Луганск спокойно догорал.

И рвы расстрельные бульдозер

Землей тихонько засыпал.

Московский кратер наполнялся

радиактивною водой,

Ху*ла повесили в Гааге –

И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!

''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадали жорсткий вірш Орлуші про патріотів Росії.

Читайте всі новини по темі "АТО на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
АТО на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
21
69
Смішно
111
Цікаво
9
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
*** Тур
*** Тур
Автору - респект! Прекрасный стих!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
У еблана мозга нет даже свинячего. Херой мечтающий закопать бабушек с детьми. Мамку свою закопал уже наверняка.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Дудко Олег
Дудко Олег
Горел Донецк - мечты кровожадных уродов. Идите жгите, ждем.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4

Наші блоги