''І в світі настав спокій'': вірш про страту Путіна і терористів Донбасу став хітом у мережі

У мережі обговорюють вірш із апокаліптичним сценарієм для терористів "Л/ДНР".

Опублікований на сторінці Facebook воїна ЗСУ Віктора Чередниченка вірш, розійшовся мережею і викликав шквал підтримки серед користувачів.

У творі агресора Володимира Путіна страчують у Гаазі, відтак у всьому світі настає спокій.

OBOZREVATEL наводить текст повністю мовою оригіналу. Увага! 18+

Я видел сон, чудесный сон:

В донецком морге был Кобзон,

Какой-то пи*ор в каске "Пресса”

и рядом с ним вся банда Беса.

Лежали бабушки с морковкой

И дети, что топтали флаг.

Лежали Гиви с Моторолой —

в момент любви их сплющил танк.

Раскинув скудными мозгами

Лежали кучкой казачки,

Захарченко лежал безногий,

и Гиркин, выкатив зрачки.

Горел Донецк — пылала вата.

Луганск спокойно догорал.

И рвы расстрельные бульдозер

Землей тихонько засыпал.

Московский кратер наполнялся

радиактивною водой,

Ху*ла повесили в Гааге –

И В МИРЕ НАСТУПИЛ ПОКОЙ!!!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадали жорсткий вірш Орлуші про патріотів Росії.