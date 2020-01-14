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14 січня • оновлено в 16:38
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Гайку на пенісі пиляли болгаркою: з'явилося відео гучної операції в Запоріжжі

5.6т
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У мережі з'явилося відео операції, в процесі якої рятувальники й медики змогли зняти жителю Запоріжжя гайку зі статевого органу. Її накрутила дружина потерпілого, щоб помститися за зраду.

Ролик опублікував телеканал НТН. На кадрах видно, що для порятунку пацієнта довелося задіяти спецобладнання. Так, металеву запчастину розпилювали болгаркою, поливаючи операційне поле водою, щоб уникнути опіків (подивитися відео можна, доскроливши до кінця сторінки).

Гайку розпилювали болгаркою

Гайку розпилювали болгаркою

Скриншот відео

Операція зі зняття гайки

Операція зі зняття гайки

Скриншот відео

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"Пацієнта вже готували до операції й згадали про рятувальників, котрі можуть допомогти. Бригада виїхала, і за допомогою спецобладнання просто на операційному столі зняли цю гайку", – розповів командир відділення комунальної рятувальної служби "Кобра" Олександр Брієнко.

Щоб уникнути опіків, операційне поле поливали водою

Щоб уникнути опіків, операційне поле поливали водою

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний випадок трапився в міській клінічній лікарні №5. Саме туди чоловік прийшов рятувати свій статевий орган після помсти дружини. Рятувальники й медики знімали гайку так само, як знімають обручку з набряклого пальця.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Місце
Україна Запоріжжя
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Dell Alex
Dell Alex
Командир МЧС-ников постоянно командовал своим: "Только не ржать! Не ржать, я сказал!"
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
она ему айку а он ей пенобетон
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кольцо распиливают лобзиком из внутренней стороны - наружу алмазной пилочкой.
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