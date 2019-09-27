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28 вересня • оновлено в 18:44
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Чоловіка звинуватили в крадіжці через величезний пеніс. Фото

24.9т Читати матеріал російською

В Англії чоловіка звинуватили в крадіжці через великий пеніс.

Щоб довести свою невинність 47-річному Стіву Уайтхерсту довелося зняти штани в магазині, пише The Sun.

Повідомляється, що чоловік прийшов у магазин одягу зі своєю подругою та її 18-місячним онуком. Коли вони стояли на касі, щоб оплатити покупки, дівчина звинуватила його в крадіжці речей, вказавши на "опуклість" на штанях. Також касирка не повірила, що це не одяг, а його пеніс.

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У результаті Уайтхерст пройшов з охоронцем у примірювальну, де і зняв свої труси. Охоронець підтвердив, що речей у трусах і справді немає. Покупець пояснив, що був у дуже вузьких джинсах, які обтягували його 10-дюймовий (25,4 сантиметра) пеніс.

Стів Уайтхерст з подругою

Стів Уайтхерст з подругою

The Sun

Стів Уайтхерст

Стів Уайтхерст

The Sun

Стів Уайтхерст

Стів Уайтхерст

The Sun

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Місце
Англія
Тег
курйоз
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