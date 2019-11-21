З'явився повний список грабунку РФ на українських кораблях

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив повний перелік пошкоджень, а також майна, яке було вкрадене на повернутих Росією українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і буксирі "Яни Капу".
Як повідомив він на своїй сторінці у Facebook, усе було зафіксовано працівниками військової прокурори під час перевірки суден 20 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
"РФ із політичним єзуїтством, нібито в результаті переговорів повернула (а для її громадян – у своїй кримінальній справі передала на відповідальне зберігання Україні) грубо захоплені у нас кораблі! Але це не так! РФ була змушена – інакше мала б трабли зі своїми кораблями в портах усього світу", – зазначив він.
Повернуті українські кораблі
Facebook/Анатолій Матіос
За його словами, військові прокурори досі продовжують фіксувати все, що зробила з українськими кораблям "сусідка".
"Це вкрай необхідна, мало кому видима, але для міжнародних судових установ така важлива процесуальна робота!" – наголосив він.
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
Матіос опублікував фото і відео того, як на суднах відбувалася протимінна перевірка. А також надав перелік обладнання, яке було знищене і викрадене росіянами.
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
Згідно з документом, на кожному з кораблів відсутні:
зброя, боєприпаси в повному обсязі та документація;
обладнання для радіозв'язку, зокрема станція космічного зв'язку;
надувний човен із мотором;
блоки апаратури розпізнавання;
вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй;
акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.
Крім цього, на кораблях пошкоджені гідропневмоакумулятори стопора валолінії, тобто комплекс механізмів, завдяки яким відбувається рух двигуна.
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
Окремо надана інформація про пошкодження катера "Бердянськ" і буксира "Яни Капу".
"Бердянськ"
пробита ходова рубка і гальюн, машинне відділення;
пошкоджений лівий двигун;
головний розподільний щит електроенергії розібраний;
розбита система розпізнавання.
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
"Яни капу":
всі прилади у ходовій рубці відкриті і розбиті;
універсальна система водного захисту частково розібрана;
відсутні кабель берегового живлення та інші кабелі, дизель-генератор, розетки і плафони;
паливна арматура ГД №1 – частково відсутня;
розібрана паливна система;
у машинному відділенні встановлено пластир із розсувним упором;
фальшборт частково зруйнований;
частина щогли – частково відсутня.
Перелік пошкоджень і вкраденого майна на кораблях
Facebook/Анатолій Матіос
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами
Facebook/Анатолій Матіос
Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що Росія повернула Україні кораблі, захоплені у Керченській протоці, розгляди у цій справі продовжаться в арбітражному суді Гааги. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
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