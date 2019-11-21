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21 листопада • оновлено в 12:06
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/ Розслідування

З'явився повний список грабунку РФ на українських кораблях

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Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив повний перелік пошкоджень, а також майна, яке було вкрадене на повернутих Росією українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і буксирі "Яни Капу".

Як повідомив він на своїй сторінці у Facebook, усе було зафіксовано працівниками військової прокурори під час перевірки суден 20 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"РФ із політичним єзуїтством, нібито в результаті переговорів повернула (а для її громадян – у своїй кримінальній справі передала на відповідальне зберігання Україні) грубо захоплені у нас кораблі! Але це не так! РФ була змушена – інакше мала б трабли зі своїми кораблями в портах усього світу", – зазначив він.

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Повернуті українські кораблі

Повернуті українські кораблі

Facebook/Анатолій Матіос

За його словами, військові прокурори досі продовжують фіксувати все, що зробила з українськими кораблям "сусідка".

"Це вкрай необхідна, мало кому видима, але для міжнародних судових установ така важлива процесуальна робота!" – наголосив він.

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

Матіос опублікував фото і відео того, як на суднах відбувалася протимінна перевірка. А також надав перелік обладнання, яке було знищене і викрадене росіянами.

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

Згідно з документом, на кожному з кораблів відсутні:

  • зброя, боєприпаси в повному обсязі та документація;

  • обладнання для радіозв'язку, зокрема станція космічного зв'язку;

  • надувний човен із мотором;

  • блоки апаратури розпізнавання;

  • вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй;

  • акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.

Крім цього, на кораблях пошкоджені гідропневмоакумулятори стопора валолінії, тобто комплекс механізмів, завдяки яким відбувається рух двигуна.

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

Окремо надана інформація про пошкодження катера "Бердянськ" і буксира "Яни Капу".

"Бердянськ"

  • пробита ходова рубка і гальюн, машинне відділення;

  • пошкоджений лівий двигун;

  • головний розподільний щит електроенергії розібраний;

  • розбита система розпізнавання.

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

"Яни капу":

  • всі прилади у ходовій рубці відкриті і розбиті;

  • універсальна система водного захисту частково розібрана;

  • відсутні кабель берегового живлення та інші кабелі, дизель-генератор, розетки і плафони;

  • паливна арматура ГД №1 – частково відсутня;

  • розібрана паливна система;

  • у машинному відділенні встановлено пластир із розсувним упором;

  • фальшборт частково зруйнований;

  • частина щогли – частково відсутня.

Перелік пошкоджень і вкраденого майна на кораблях

Перелік пошкоджень і вкраденого майна на кораблях

Facebook/Анатолій Матіос

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Перевірка повернутих кораблів військовими прокурорами

Facebook/Анатолій Матіос

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що Росія повернула Україні кораблі, захоплені у Керченській протоці, розгляди у цій справі продовжаться в арбітражному суді Гааги. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

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Читайте всі новини по темі "Повернення українських кораблів Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Теми
Повернення українських кораблів Росією Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Все делалось по команде опущенного ишака,сына шлюхи подзаборной -Хутина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Архипов Михаил, Ты присмотрись...у тебя и дети от него...
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Wick John
Wick John
Архипов Михаил, порождение пьяного хряка и шлюхи свиньи закрой свой хлебальник и не хрюкай, от тебя дерьмом смердит
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1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Все там в норме и унитаз и камбузная плита. На видео, опубликованном ФСБ, все хорошо видно. Так что х0хлики утритесь и ищите среди своих.
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2
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Когда начали захват, видимо, кто-то на унитазе сидел, ведь "пробита ходовая рубка и гальюн". От страха скакали так, шо все плафоны с лампочками побили, кто-то из "обезьян" на мачту прыгнул и завалил. Пропала надувная лодка с мотором? Значит год назад была попытка съб@ться ...
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