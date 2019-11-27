З'явилося відео затримання "короля контрабанди" Альперіна

Момент затримання "короля контрабанди" Вадима Альперіна потрапив на відео.

Запис опублікував 24 канал. Альперіна затримало НАБУ в середу, 27 листопада, в приміщенні САП, куди він добровільно з'явився разом з адвокатом.

На місці представник НАБУ зачитав Альперіну його права і обов'язки, повідомивши, що він "обмежується в праві пересування". Потім його посадили в авто і повезли в Бюро.

Напередодні Альперіна в розшук оголосив особисто президент Володимир Зеленський, який повідомив, що той намагався покинути країну, але не встиг – кордони перекрили.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди. 26 листопада був заарештований один з можливих учасників схеми – заступника начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Разом з ним затримано ще 9 осіб – 6 з них теж митники.

За попередніми оцінками, оборот цієї схеми міг складати сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень.

Вадим Альперін вважається "головним гравцем" в схемах. За інформацією ЗМІ, його хтось міг попередити про активність правоохоронців, тому він встиг сховатися.

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