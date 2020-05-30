З'явилося відео затримання бандитського угруповання після перестрілки в Броварах

Опубліковано відео затримання однієї з бандитських угруповань, яке брало участь в перестрілці в Броварах.

Запис в Facebook виклав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Робота спецпідрозділу поліції КОРД по затриманню броварського угруповання, що було вчора однієї зі сторін кримінальних розбірок з контролю за маршрутними перевезеннями", – йдеться в повідомленні.

Раніше Геращенко повідомив, що 30 травня в Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого у вчорашній перестрілці.

"Поліція та прокуратура вимагають для всіх затриманих "тітушек" запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці. Поліція на сьогодні визначила понад 60 учасників перестрілки, включаючи замовників", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в Броварах група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі.

Правоохоронці затримали вже 28 учасників перестрілки в Броварах, всі вони знаходяться в ізоляторі.

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