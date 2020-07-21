З'явилося відео з луцьким терористом перед захопленням автобуса

Олексій Тітофф Розслідування 15:56, 21.07.2020 Оновлено: 16:03, 21.07.2020

У мережі опублікували відео, на якому луцький терорист Максим Кривош заходить в автобус. На записі видно, що чоловік ніс з собою великий рюкзак і сумку.

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Розслідування

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