З'явилося відео поліцейської розборки зі стріляниною на Рівненщині

У місті Вараш Рівненської області екіпаж патрульної поліції застосував зброю та спецзасоби під час суперечки з місцевими мешканцями.

Відео з нагрудної камери одного з поліцейських оприлюднило видання Dетектив INFO (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Власник підстреленої собаки накинувся на поліцію

Згідно версії поліції, події розгорталися наступним чином. Близько 20:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про підозрілий рух автомобіля марки Mazda. Аби пересвідчитися, чи не перебуває водій за кермом у стані сп'яніння, поліцейський екіпаж попрямував на виклик.

Біля одного з будинків транспортний засіб вдалося відшукати, втім конструктивної розмови з його водієм відпочатку не склалося. 39-річний місцевий мешканець намагався знехтувати вимогам пред'явити документи. Натомість, він повернувся у бік свого 35-річного знайомого, що перебував на подвір’ї будинку із собакою породи кане-корсо.

Один з партульних висунув вимогу взяти тварину на повідок, але цього не трапилося. За кілька секунд собака накинулась на 33-річного сержанта поліції, який вихопив табельну зброю та поцілив у тварину. Куля влучила собаці в лапу, що розлютило чоловіків.

35-річний варашівець зірвав номерні знаки з службової автівки копів та почав лупцювати патрульного по голові повідцем. В цей час 39-річний чоловік ледь не відібрав у іншого правоохоронця табельну зброю.

Патрульні, у свою чергу, активно бризкали в бік опонентів сльозогінним газом, а також підстрелили в ногу одного з них. Їм вдалося затримати власника пораненого пса, у той час як водій Mazda утік, але зрештою був відшуканий та затриманий.

Як писав OBOZREVATEL, затриманим чоловікам повідомили про підозру у вчиненні опору працівникам правоохоронного органу та нанесення тілесних ушкоджень за ч.2 ст.342 та ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України.