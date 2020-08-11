З'явилося відео підпалу Tesla Богдана: машина згоріла дотла

Автомобіль Tesla колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана, який підпалили минулої ночі в Києві, згорів дотла і не підлягає відновленню.

Відео моменту підпалу машини опублікувало видання "Страна". Судячи з запису з камери відеоспостереження, інцидент стався близько 02:40.

Невідомий чоловік з сумкою підійшов на парковку, де стояла Tesla Богдана і присів біля неї. Потім камера зафіксувала, як зловмисник підпалює її і тікає з місця злочину.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана.