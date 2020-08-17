З'явилося відео підпалу авто "Схеми": Аваков пообіцяв відкрите розслідування

Співробітники правоохоронних органів вживають необхідні дії для розслідування підпалу редакційного автомобіля програми "Схеми".

Як повідомила пресслужба Офісу президента, про це поінформував глава МВС України Арсен Аваков під час наради з президентом Володимиром Зеленським.

Поліція проводить оперативно-розшукову роботу з встановлення обставин і винних.

Крім того, глава поліції Київської області Андрій Нєбитов в Facebook повідомив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

"Очевидно, що зловмисники і їхні "куратори" мали на меті не тільки знищити позашляховик, вони хотіли більшого – викликати обурення серед журналістської спільноти та громадськості, створити уявлення незахищеності і вседозволеності", – написав Нєбитов.

Він також зазначив, що з ночі на місці злочину працює посилена слідчо-оперативна група, для розкриття підпалу залучені структурні підрозділи Головного управління Нацполіціі. Також триває збір фактичних даних з місця події, а також на прилеглій території.

Редакція "Радіо Свобода" опублікувала ролик з моментом підпалу автомобіля. У ньому використано відео з камер спостереження, а також зйомки свідків інциденту.

Головний редактор "Радіо Свобода" Інна Кузнецова повідомила в Facebook, що зустрілася з Аваков і керівниками Національної поліції через підпал автомобіля і можливе прослуховування журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача.

"Говорили про те, що будь-які форми тиску на ЗМІ неприпустимі. Міністр пообіцяв, що розслідування обох справ буде максимально об'єктивним і відкритим для суспільства. Виконавці, а головне, замовники, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. "Радіо Свобода" буде ретельно стежити за ходом розслідування", – написала Кузнецова.

Аваков пообіцяв журналістам об'єктивне і відкрите розслідування (Facebook Інни Кузнецової)

На місці злочину працювала посилена слідчо-оперативна група (Facebook Андрія Нєбитова)

За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (Facebook Андрія Нєбитова)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

українському журналісту Михайлу Ткачу в ніч на понеділок, 17 серпня, спалили робочий автомобіль Kia Cerato під Києвом.

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля журналіста, зазначивши, що розслідування має бути максимально швидким.

Український журналіст Юрій Бутусов закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити безпеку журналістів програми "Схеми", які зазнали ряду нападів.