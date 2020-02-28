З'явилося відео підлої атаки військ Путіна на ЗСУ під Золотим

У мережі показали нове відео із підготовки російсько-окупаційними військами наступу на ЗСУ під Золотим на Донбасі 18 лютого.

Відповідний відеодоказ опублікував у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як терористи в російському однострої підло прямують у бік позицій українських захисників.

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим t.me/Tsaplienko

"Ось як виглядали події 18 лютого біля Золотого. Просто як на параді, окупанти в російському однострої прямують на українські позиції", – зауважив журналіст.

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим t.me/Tsaplienko

Водночас Цаплієнко підкреслив, що відео було модифіковане так, аби неможливо було "вичислити", звідки саме воно знімалося.

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим t.me/Tsaplienko

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим t.me/Tsaplienko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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