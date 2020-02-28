З'явилося відео підлої атаки військ Путіна на ЗСУ під Золотим

У мережі показали нове відео із підготовки російсько-окупаційними військами наступу на ЗСУ під Золотим на Донбасі 18 лютого.
Відповідний відеодоказ опублікував у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, як терористи в російському однострої підло прямують у бік позицій українських захисників.
Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим
t.me/Tsaplienko
"Ось як виглядали події 18 лютого біля Золотого. Просто як на параді, окупанти в російському однострої прямують на українські позиції", – зауважив журналіст.
Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим
t.me/Tsaplienko
Водночас Цаплієнко підкреслив, що відео було модифіковане так, аби неможливо було "вичислити", звідки саме воно знімалося.
Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим
t.me/Tsaplienko
Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим
t.me/Tsaplienko
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі.
Внаслідок бою ЗСУ зазнали важких втрат. Окупанти спробували прорватися через лінію розмежування.
У мережі почали з'являтися відео пекельних боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії на Донбасі 18 лютого.
У пресцентрі ОТУ "Північ" підтвердили прорив терористів через лінію розмежування в районі н.п. Оріхове і розповіли, що під час запеклих боїв на Донбасі ЗСУ справді зазнали втрат.
Пізніше з'явилася інформація про те, що бій під Золотим завершився після 10:00. ЗСУ дали гідну відсіч ворогу.
У окупантів четверо загиблих і шість важкопоранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.
Терористи "ЛНР" спробували звинуватити в кривавому бої під Золотим Об'єднані сили. З цією метою вони вкинули в інформаційний простір відео з фейковими заявами "офіційного представника народної міліції "ЛНР" Якова Осадчого.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".