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28 лютого • оновлено в 11:32
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/ Розслідування

З'явилося відео підлої атаки військ Путіна на ЗСУ під Золотим

3.7т
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У мережі показали нове відео із підготовки російсько-окупаційними військами наступу на ЗСУ під Золотим на Донбасі 18 лютого.

Відповідний відеодоказ опублікував у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як терористи в російському однострої підло прямують у бік позицій українських захисників.

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим

t.me/Tsaplienko

"Ось як виглядали події 18 лютого біля Золотого. Просто як на параді, окупанти в російському однострої прямують на українські позиції", – зауважив журналіст.

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим

t.me/Tsaplienko

Водночас Цаплієнко підкреслив, що відео було модифіковане так, аби неможливо було "вичислити", звідки саме воно знімалося.

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим

t.me/Tsaplienko

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим

Атака військ Путіна на ЗСУ під Золотим

t.me/Tsaplienko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Теги
видео Збройні сили України Росія - країна-агресор терористи "ДНР"
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
войск путина на войска абамы.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Что это за слоновья прогулка?Ваше рагулей за теппилов держат.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это пи..ц))) Неужели вот это фуфло украинский пипл хавает? В таком случае можно смело сказать, что это "доблестные войска ВСУ перед решающим броском на Москву")))) "Укрожурналистика" пробила очередное днище канализации....
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