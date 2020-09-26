З'явилося відео останніх секунд польоту Ан-26, який трагічно обірвався

Валентина Гембарська Розслідування 12:50, 26.09.2020 Оновлено: 13:42, 26.09.2020

Відеокамера, встановлена на одній із висотних будівель у місті Чугуєві, зняла останні секунди польоту Ан-26 Збройних сил України, який трагічно обірвався.

Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж трапилося після того, що командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому. Вічна пам'ять трагічно загиблим Захисникам України!" – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України зробила похвилинний розбір аварії Ан-26:

  • 18:50 – старт навчального польоту. Закінчення планувалося на 22:50.

  • 20:38 – командир доповів про відмову лівого двигуна.

  • 20:40 – запит на посадку.

  • 20:45 – авіакатастрофа.

Там запевнили, що всі польоти виконував командир. Курсанти в керуванні літаком не брали участі.

Нагадаємо, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак Ан-26 ЗСУ, найімовірніше, зачепився крилом за землю. Льотчик-випробувач держпідприємства "Антонов" Сергій Тарасюк спростував одну з версій катастрофи, що нібито в АН-26 відмовив один двигун і він через це впав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Офіцер ВМС США: Росію може очолити націоналіст, а Україна – на правильному шляху

Боррель нагадав Зеленському про реформи: ЄС – не банкомат

Експерт назвала найбільш вдалу кандидатуру на посаду мера Києва

Світові лідери висловили співчуття Україні через катастрофу Ан-26 під Харковом

У Казахстані посадили до в'язниці терориста "Л/ДНР"