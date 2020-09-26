З'явилося відео останніх секунд польоту Ан-26, який трагічно обірвався
Антон Геращенко показав відео з камер спостережень, встановлених на одній із висотних будівель у Чугуєві
На відео видно перші секунди після падіння військового літака ЗСУ
Ці кадри можуть допомогти зрозуміти, що ж трапилося після відмови лівого двигуна Ан-26
Відеокамера, встановлена на одній із висотних будівель у місті Чугуєві, зняла останні секунди польоту Ан-26 Збройних сил України, який трагічно обірвався.
Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж трапилося після того, що командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому. Вічна пам'ять трагічно загиблим Захисникам України!" – йдеться в повідомленні.
Служба безпеки України зробила похвилинний розбір аварії Ан-26:
18:50 – старт навчального польоту. Закінчення планувалося на 22:50.
20:38 – командир доповів про відмову лівого двигуна.
20:40 – запит на посадку.
20:45 – авіакатастрофа.
Там запевнили, що всі польоти виконував командир. Курсанти в керуванні літаком не брали участі.
Нагадаємо, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак Ан-26 ЗСУ, найімовірніше, зачепився крилом за землю. Льотчик-випробувач держпідприємства "Антонов" Сергій Тарасюк спростував одну з версій катастрофи, що нібито в АН-26 відмовив один двигун і він через це впав.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася приблизно о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили останньої миті.
У мережі поширили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Усього в катастрофі загинуло 26 осіб. 25 осіб померли на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.