З'явилося відео останніх секунд польоту Ан-26, який трагічно обірвався

Відеокамера, встановлена на одній із висотних будівель у місті Чугуєві, зняла останні секунди польоту Ан-26 Збройних сил України, який трагічно обірвався.

Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж трапилося після того, що командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому. Вічна пам'ять трагічно загиблим Захисникам України!" – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України зробила похвилинний розбір аварії Ан-26:

18:50 – старт навчального польоту. Закінчення планувалося на 22:50.

20:38 – командир доповів про відмову лівого двигуна.

20:40 – запит на посадку.

20:45 – авіакатастрофа.

Там запевнили, що всі польоти виконував командир. Курсанти в керуванні літаком не брали участі.

Нагадаємо, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак Ан-26 ЗСУ, найімовірніше, зачепився крилом за землю. Льотчик-випробувач держпідприємства "Антонов" Сергій Тарасюк спростував одну з версій катастрофи, що нібито в АН-26 відмовив один двигун і він через це впав.

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