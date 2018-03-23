З'явилося пояснення несподіваного рішення суду щодо Савченко

Шевченківський районний суд Києва однією постановою звільнив з-під варти народного депутата Надію Савченко, і відразу ж ухвалив взяти її під арешт в залі судових засідань.

"Ви помітили, що суддя погодився з нами в тому, що вона була затримана незаконно. Але він погодився з прокурором, що доведена вина і ризики обгрунтовані. Тому він її звільнив з-під варти і взяв під варту. Двома реченнями", - заявив адвокат Савченко Віктор Чевгуз, пише "Укрінформ" .

Суд обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів. Термін утримання під вартою - до 20 травня 2018 року.

Адвокати Савченко заявили, що в понеділок подадуть апеляцію на її арешт, оскільки вважають його політично мотивованим.

Савченко закидають змову з головою Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном , ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.

Савченко загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради. Генпрокурор Юрій Луценко підписав і оприлюднив підозра Савченко.

За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.