З'явилося повне відео затримання неадекватної з головою дитини в руках у Харкові

Вікторія Довгань Розслідування 11:32, 30.04.2020 Оновлено: 12:14, 30.04.2020

У мережі з'явилося повне відео гонитви та затримання неадекватної мешканки Харківщини, яка відрізала голову своїй 11-річній доньці.

Кадри опублікував Telegram-канал Kharkiv Journal. На них видно, як жінку переслідують чотири поліцейські екіпажі з блималками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас вона абсолютно оголена бігла проїжджою частиною. Правоохоронці були змушені зупинитися й продовжили наздоганяти підозрювану. В результаті її все ж вдалося затримати. Жінка поводилася неадекватно та розмахувала ножем.

Гонитва в Харкові
Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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