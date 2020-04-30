З'явилося повне відео затримання неадекватної з головою дитини в руках у Харкові
У мережі з'явилося повне відео гонитви та затримання неадекватної мешканки Харківщини, яка відрізала голову своїй 11-річній доньці.
Кадри опублікував Telegram-канал Kharkiv Journal. На них видно, як жінку переслідують чотири поліцейські екіпажі з блималками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Водночас вона абсолютно оголена бігла проїжджою частиною. Правоохоронці були змушені зупинитися й продовжили наздоганяти підозрювану. В результаті її все ж вдалося затримати. Жінка поводилася неадекватно та розмахувала ножем.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
несамовиту оголену жінку з пакетом, в якому лежала людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 в Харкові.
Водночас вона кидалася на поліцейських. У гонитві брало участь чотири екіпажі поліції.
Виявилося, що голова, яка була в пакеті у неадекватної, належить її дочці-підлітку Христині. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько і заявив в поліцію.
Особу жінки, яку затримали у Харкові з відрізаною головою неповнолітньої дочки, вже встановили. Нею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна Янова.
Дядько вбитої дав свідчення поліції. Він розповів, що сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує чоловік, завжди добре виглядала.
Вбивство шокувало і сусідів сім'ї. За їхніми словами, жінка була адекватною і від неї ніхто такого не очікував.