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30 квітня • оновлено в 12:14
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З'явилося повне відео затримання неадекватної з головою дитини в руках у Харкові

6.7т
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У мережі з'явилося повне відео гонитви та затримання неадекватної мешканки Харківщини, яка відрізала голову своїй 11-річній доньці.

Кадри опублікував Telegram-канал Kharkiv Journal. На них видно, як жінку переслідують чотири поліцейські екіпажі з блималками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас вона абсолютно оголена бігла проїжджою частиною. Правоохоронці були змушені зупинитися й продовжили наздоганяти підозрювану. В результаті її все ж вдалося затримати. Жінка поводилася неадекватно та розмахувала ножем.

Гонитва в Харкові

Гонитва в Харкові

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство у Харкові
Місце
Україна Харків
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ОБЪЕКТИВНО: Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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