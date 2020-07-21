З'явилося перше відео з загарбником автобуса в Луцьку
Ймовірний загарбник автобуса в Луцьку. Колаж
З'явилося відео з ймовірним терористом в Луцьку, який захопив автобус з людьми.
Його опублікував сам чоловік в YouTube за три години до захоплення автобуса. На записі чоловік сидить на тлі стіни з автоматом в руках.
"З днем антисистеми, не обманюйте себе, святкуйте правду!" – заявив він.
Ймовірний терорист з Луцька Скріншот
Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Луцька 21 липня невідомий взяв у заручники 20 пасажирів автобуса і загрожує підірвати його. Очевидці розповіли про постріли на місці події, саму площу оточили правоохоронці.
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