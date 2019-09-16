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16 вересня • оновлено в 11:18
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З'явилося нове відео побиття школяра після "Маршу рівності" в Харкові

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У мережі з'явилося нове відео побиття підлітка після "Маршу рівності", який пройшов у Харкові 15 вересня.

На відео видно, як натовп накидається на школяра, котрий намагається уникнути конфлікту. Кадри були опубліковані StudMedia. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана)

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У Харкові "Марш рівності" пройшов зі скандалами і бійками: фото і відео

Підлітка копали ногами, а коли той спіткнувся і впав, юрба стала його добивати. За інцидентом спостерігали безліч перехожих, які не поспішали втрутитися в бійку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на "Марші рівності" розгорівся скандал через учасників-військових.

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Місце
Україна Харків
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