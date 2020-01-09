З'явилося нове відео моменту падіння літака МАУ: кадри з камери спостереження

У мережі опублікували відео моменту аварії українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Запис зроблений камерою спостереження на приміщенні, біля якого впав Boeing 737.

На показаних кадрах видно, що трапився яскравий спалах і охоплені вогнем уламки літака впали на землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував крах українського літака МАУ в Ірані.

В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

У МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав, а також прокоментували катастрофу в Ірані.

Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".

У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.