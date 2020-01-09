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9 січня • оновлено в 10:14
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З'явилося нове відео моменту падіння літака МАУ: кадри з камери спостереження

9.8т
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У мережі опублікували відео моменту аварії українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Запис зроблений камерою спостереження на приміщенні, біля якого впав Boeing 737.

На показаних кадрах видно, що трапився яскравий спалах і охоплені вогнем уламки літака впали на землю.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
МАУ Авіакатастрофа розбився літак
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Иванович Василий
Иванович Василий
это не показывает ничего, кроме последнего момента, а там было до этой вспышки, на прежнем видео видно, как отлетают куски горящие ДО этого момента в новом видео
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Приходько Егор
Приходько Егор
самолет не могли сбить ракетой, потому что на территории ирака не было ни одного украинского отряда ПВО, которые могли бы сбить самолет.
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