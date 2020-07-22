З'явилося фото спільника Максима Плохого в Харкові

Карина Бондаренко Розслідування 10:05, 22.07.2020 Оновлено: 10:15, 22.07.2020

Правоохоронці показали фото спільника луцького терориста Максима Плохого (Кривоша) у Харкові.

Чоловіка затримали за місцем проживання та вилучили у нього боєприпаси, повідомили на сайті Національної поліції в Харківській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами начальника обласного управління поліції Валерія Сокуренка, поліцейські встановили причетність 44-річного харків'янина до злочину.

"Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 учбово-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ , "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї", – повідомили правоохорнці.

Спільник Максима Плохого
(hk.npu.gov.ua)
У спільника терориста в Харкові вилучили боєприпаси
(hk.npu.gov.ua)
У спільника терориста в Харкові вилучили боєприпаси
(hk.npu.gov.ua)
У спільника терориста в Харкові вилучили боєприпаси
(hk.npu.gov.ua)
У спільника терориста в Харкові вилучили боєприпаси
(hk.npu.gov.ua)

Раніше OBOZREVATEL писав, що терорист Максим Плохой (Кривош), який утримував людей в центрі Луцька в автобусі, мав спільників в інших містах. Їх затримали.

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