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30 квітня • оновлено в 23:06
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З'явилося фото "гуманітарного вантажу за доступними цінами" для українців від Тимошенка

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У мережі опублікували фотографії з цінами на "доступну гуманітарку" від Офісу президента Володимира Зеленського.

Знімки з'явилися в телеграм-каналі "Джокер" (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця). Автор зазначив, що за публічні скандали чиновники в цивілізованих країнах звільняються самі або їх звільняють.

За таке звільняють: з'явилося фото "гуманітарного вантажу за доступними цінами" для українців від Тимошенка

Джокер/Telegram

"На фото гуманітарний вантаж за доступними цінами від Офісу президента для українців. У будь-якій цивілізованій країні, в разі якщо високопоставлений чиновник потрапляє в публічний скандал, він звільняється сам, або його звільняє його керівник. На добраніч, (заступник голови Офісу президента) Кирило Тимошенко", – сказано в повідомленні.

Судячи з оформлення, знімки зроблені в "Епіцентрі", який раніше підтвердив, що оплатив рейс з Китаю до України.

Так, п'ять літрів антисептика коштують 837,96 грн, а у флаконі з розпилювачем (75 мл) – 60 грн. Вартість 50 захисних масок в упаковці складає 799,98 грн.

За таке звільняють: з'явилося фото "гуманітарного вантажу за доступними цінами" для українців від Тимошенка

Джокер/Telegram

За таке звільняють: з'явилося фото "гуманітарного вантажу за доступними цінами" для українців від Тимошенка

Джокер/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені документи про гуманітарні рейси з Китаю до України, частина товарів в яких опинилися комерційного призначення. Це є порушенням, оскільки комерційна перевезення не може здійснюватися по дипломатичних каналах. При цьому за транспортування своїх товарів компанії заплатили набагато більше за ринкову вартість.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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