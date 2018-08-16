З'явилися "зелені чоловічки": Росія пішла на провокацію проти сусіда України

Російські військові провели несанкціоновані навчання в Зоні безпеки у Придністров'ї. Міністерство оборони Молдови у відповідь назвало дії російської сторони провокацією.

Як пише "Європейська правда", місія ОБСЄ в країні висловила свою стурбованість у зв'язку з проведенням Оперативною групою російських військ навчань, зокрема форсування річки, в Зоні безпеки 14 і 15 серпня.

Зазначається, що спостерігачам завадили провести повний моніторинг навчань відповідно до їх мандата.

13 серпня на офіційному сайті Західного військового округу Росії з'явилася інформація про те, що Оперативна група російських військ, дислокована в придністровському регіоні, підготувала бойову бронетехніку для можливих навчань з переходом водних бар'єрів.

Вранці 14 серпня на лівому березі Дністра, в районі пляжу в селі Тирнаука Слободзейського району та біля пішохідного мосту через річку Дністер в Тирасполі, була розміщена бронетехніка і військові вантажні автомобілі без номерних знаків та знаків розрізнення. Згідно з повідомленнями, добре було чути звук моторів бронетехніки, а військову техніку помітили, коли вона увійшла в води річки Дністер.

Військове командування контингенту миротворчих сил Молдови ініціювало заходи з перевірки цієї території, проте невідомі особи заборонили доступ на місце подій.

У свою чергу міністр оборони Молдови Еуджен Стурза назвав навчання РФ в Зоні безпеки, з броньованими вантажівками без номерних знаків, провокаційними діями, які підривають основи обгрунтування російської сторони як миротворчої місії.

"Їм вкрай складно пояснити, що навчання зелених чоловічків з переходу Дністра на бронетехніці не є миротворчою місією, і те, що вони роблять, не забезпечує миру в регіоні. Може, ОБСЄ допоможе нам пояснити різницю?" – додав він.

Як відомо, згідно з підписаною в 1992 році в Москві Угодою про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в Зоні безпеки (понад 200 км вздовж річки) розмістили пости миротворчих сил Росії, Молдови і Придністров'я.

Пізніше була заснована і Об'єднана контрольна комісія, до складу якої увійшли представники Придністров'я, Молдови, Росії, України і ОБСЄ, Об'єднане військове командування, Об'єднаний штаб, Спільні миротворчі сили й апарат військових спостерігачів.

Проведення військових навчань в зоні безпеки вимагає дозволу ОКК, чого в даному випадку не було зроблено, зазначають в ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Придністров'я відмовилося від виведення військ РФ.